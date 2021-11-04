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【一周翻倍】創維搣甩家電味 黃宏生注入兩大增長憧憬

財金猛人追蹤 12:45 2021/11/04

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創維 （00751） 公布業績後，股價於過去一周勁升逾倍。創辦人黃宏生的發展大計，讓公司跳出「家電框框」，進入兩大未來有增長潛力的板塊之中。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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