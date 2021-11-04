【一周翻倍】創維搣甩家電味 黃宏生注入兩大增長憧憬（第二版） 財金猛人追蹤 16:44 2021/11/04 分享： 創維 （00751） 公布業績後，股價於過去一周勁升逾倍。創辦人黃宏生的發展大計，讓公司跳出「家電框框」，進入兩大未來有增長潛力的板塊之中。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 2021/11/01 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 你可能感興趣 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 00:01 2021/11/01 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 最新專欄文章 【中國版Zara】拉夏貝爾陷債務危機 創辦人邢加興暴力擴張之過？ 2021/11/02 【中國版Zara】拉夏貝爾陷債務危機 創辦人邢加興暴力擴張之過？ 【國策危機】星洲前首富張勇海底難「撈」 染藍7個月累跌逾6成點算好？（第二版） 2021/11/01 【國策危機】星洲前首富張勇海底難「撈」 染藍7個月累跌逾6成點算好？（第二版） 【監管風暴】富途變窮途 李華「無牌駕駛」恐釀停牌危機？（第二版） 2021/10/29 【監管風暴】富途變窮途 李華「無牌駕駛」恐釀停牌危機？（第二版） 【契媽股】Facebook改名 Meta 女股神大手加倉支持？ 2021/10/29 【契媽股】Facebook改名 Meta 女股神大手加倉支持？ 【乳業爭霸】伊利入主澳優 潘剛肩負國家使命？ 2021/10/28 【乳業爭霸】伊利入主澳優 潘剛肩負國家使命？ 港股 黃宏生 創維集團（00751） 市盈率 TCL電子（01070） 海信家電（00921） 信義光能（00968） 經濟 家電股