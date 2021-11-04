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【A股VS港股】瑞信Will Stephens更看好A股

財金猛人追蹤 18:10 2021/11/04

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自2014年港股通通行後A股市場自由化，惟現時中國投資仍存在風險差異。瑞信亞太區量化投資策略主管Will Stephens認為，就議價規律而言，A股與港股相比下議價能力較高。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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