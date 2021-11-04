【A股VS港股】瑞信Will Stephens更看好A股 財金猛人追蹤 18:10 2021/11/04 分享： 自2014年港股通通行後A股市場自由化，惟現時中國投資仍存在風險差異。瑞信亞太區量化投資策略主管Will Stephens認為，就議價規律而言，A股與港股相比下議價能力較高。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 相關文章 【一周翻倍】創維搣甩家電味 黃宏生注入兩大增長憧憬（第二版） 今日 【一周翻倍】創維搣甩家電味 黃宏生注入兩大增長憧憬（第二版） 【收水恐慌】法巴譚惠敏：美股續好 Taper唔使驚！ 今日 【收水恐慌】法巴譚惠敏：美股續好 Taper唔使驚！ 【債務危機】瑞信黃翔：內房危機不會演變成中國雷曼事件 2021/11/03 【債務危機】瑞信黃翔：內房危機不會演變成中國雷曼事件 【名家談再生能源股】氣候峰會展開 滙豐范卓雲：再生能源股擁多項投資機會（第二版） 今日 【名家談再生能源股】氣候峰會展開 滙豐范卓雲：再生能源股擁多項投資機會（第二版） 你可能感興趣 【一周翻倍】創維搣甩家電味 黃宏生注入兩大增長憧憬（第二版） 今日 16:44 【一周翻倍】創維搣甩家電味 黃宏生注入兩大增長憧憬（第二版） 【收水恐慌】法巴譚惠敏：美股續好 Taper唔使驚！ 今日 18:11 【收水恐慌】法巴譚惠敏：美股續好 Taper唔使驚！ 【債務危機】瑞信黃翔：內房危機不會演變成中國雷曼事件 18:51 2021/11/03 【債務危機】瑞信黃翔：內房危機不會演變成中國雷曼事件 最新專欄文章 【債務危機】瑞信黃翔：內房危機不會演變成中國雷曼事件 2021/11/03 【債務危機】瑞信黃翔：內房危機不會演變成中國雷曼事件 【名家博覽場】後市點睇？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法 2021/11/01 【名家博覽場】後市點睇？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法 【養老費加價】富達馬瑞傑：備老金 每月要抽25%收入才夠 2021/10/29 【養老費加價】富達馬瑞傑：備老金 每月要抽25%收入才夠 【名家談GDP】第三季遜預期不用怕？光銀林樵基：料加大刺激 全年增長8%！ 2021/10/25 【名家談GDP】第三季遜預期不用怕？光銀林樵基：料加大刺激 全年增長8%！ 【名家看共富】富達周文群：助解結構性問題 惟逆風行業要謹慎！ 2021/10/18 【名家看共富】富達周文群：助解結構性問題 惟逆風行業要謹慎！ 市場動向 中國市場 基金 A股 中國 港股通 投資策略