新界北樓價升幅追落後？ 名家專區 14:10 2021/11/04 分享： 隨著新界北的發展加快，地區之間的界線變得越來越模糊，新界的樓價與傳統市區的樓價差距逐漸拉近，而最新一份的《施政報告》公布的北部都會區計劃後，料會進一步帶動該區的樓價繼續上升。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 《施政報告》後 樓價點走? 2021/10/05 《施政報告》後 樓價點走? 《施政報告》增供應 樓價不跌反升 2021/10/21 《施政報告》增供應 樓價不跌反升 你可能感興趣 《施政報告》後 樓價點走? 16:34 2021/10/05 《施政報告》後 樓價點走? 《施政報告》增供應 樓價不跌反升 14:00 2021/10/21 《施政報告》增供應 樓價不跌反升 最新專欄文章 消費穩定 投資力吸民生區商舖 2021/11/02 消費穩定 投資力吸民生區商舖 租金吸引 中區超甲廈租務升溫 2021/10/28 租金吸引 中區超甲廈租務升溫 北部都會區效應 發展商變陣迎商機 2021/10/27 北部都會區效應 發展商變陣迎商機 新盤開放式熱潮再現 2021/10/25 新盤開放式熱潮再現 酒店改裝尋找新商機 2021/10/22 酒店改裝尋找新商機 二手市場 北部都會區 新界北 洪水橋 樓價 仲量聯行 施政報告 長實 基建 發展商