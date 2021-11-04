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新界北樓價升幅追落後？

名家專區 14:10 2021/11/04

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隨著新界北的發展加快，地區之間的界線變得越來越模糊，新界的樓價與傳統市區的樓價差距逐漸拉近，而最新一份的《施政報告》公布的北部都會區計劃後，料會進一步帶動該區的樓價繼續上升。

...

欄名 : 樓市分析

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