【名家評增減持】趙文利 談航運板塊前景

由於全球工廠生產力受到疫情影響，聖誕節貨物交付提早至10月中旬至10月下旬，港口擁堵和卡車運輸短缺，均導致全球運費大升，不過，隨着船舶運力供應緊張舒緩，需求不再那麼殷切，運費逐漸回落，波羅的海指數（BDI）創近3個月以來新低。

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在全球港口擁擠情況有所舒緩的情況下，航運股近期出現較大幅度回落，對此，建銀國際研究部董事總經理及首席策略師趙文利在接受《投資理財周刊》訪問時表示：

航運股周期非常長，短期內因為疫情，令國際航運衝擊比較大，明年貨運舒緩的程度會比較多。另外，美國工人短缺在失業救助金到期後，會重新投入勞動市場，這些因素均趨勢國際運費回落。

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趙文利認為，每當航運股出現反彈時，對投資者來說，是減持的機會。

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記者：陳紫瑩

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