【名家評增減持】趙文利 談航運板塊前景 財金猛人追蹤 07:30 2021/11/05 分享： 由於全球工廠生產力受到疫情影響，聖誕節貨物交付提早至10月中旬至10月下旬，港口擁堵和卡車運輸短缺，均導致全球運費大升，不過，隨着船舶運力供應緊張舒緩，需求不再那麼殷切，運費逐漸回落，波羅的海指數（BDI）創近3個月以來新低。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 2021/11/03 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 【名家談新浪潮】國潮股大有爆升空間？名家趙文利：年輕人一改以往喜好了！ 2021/10/28 【名家談新浪潮】國潮股大有爆升空間？名家趙文利：年輕人一改以往喜好了！ 【收水恐慌】法巴譚惠敏：美股續好 Taper唔使驚！ 2021/11/04 【收水恐慌】法巴譚惠敏：美股續好 Taper唔使驚！ 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 2021/11/01 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 你可能感興趣 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 18:28 2021/11/03 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 【名家談新浪潮】國潮股大有爆升空間？名家趙文利：年輕人一改以往喜好了！ 19:50 2021/10/28 【名家談新浪潮】國潮股大有爆升空間？名家趙文利：年輕人一改以往喜好了！ 【收水恐慌】法巴譚惠敏：美股續好 Taper唔使驚！ 18:11 2021/11/04 【收水恐慌】法巴譚惠敏：美股續好 Taper唔使驚！ 最新專欄文章 【名家談科網股】殿堂級大師卓百德：騰訊長揸做核心持股 今日 【名家談科網股】殿堂級大師卓百德：騰訊長揸做核心持股 【收水恐慌】法巴譚惠敏：美股續好 Taper唔使驚！ 2021/11/04 【收水恐慌】法巴譚惠敏：美股續好 Taper唔使驚！ 【名家談再生能源股】氣候峰會展開 滙豐范卓雲：再生能源股擁多項投資機會（第二版） 2021/11/04 【名家談再生能源股】氣候峰會展開 滙豐范卓雲：再生能源股擁多項投資機會（第二版） 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 2021/11/03 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 【名家談科技股】霸菱方偉昌：舜宇光學 看好鏡頭升級趨勢！（第二版） 2021/11/03 【名家談科技股】霸菱方偉昌：舜宇光學 看好鏡頭升級趨勢！（第二版） 趙文利 疫情 波羅的海 經濟 航運股 航運 板塊 聖誕節 運輸 人物專訪