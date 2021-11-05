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【名家評增減持】趙文利　談航運板塊前景

財金猛人追蹤 07:30 2021/11/05

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由於全球工廠生產力受到疫情影響，聖誕節貨物交付提早至10月中旬至10月下旬，港口擁堵和卡車運輸短缺，均導致全球運費大升，不過，隨着船舶運力供應緊張舒緩，需求不再那麼殷切，運費逐漸回落，波羅的海指數（BDI）創近3個月以來新低。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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