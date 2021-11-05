【名家談科網股】殿堂級大師卓百德：騰訊長揸做核心持股 財金猛人追蹤 07:10 2021/11/05 分享： 科網股即將公布第三季業績，ATMXJ中，騰訊 （00700） 打頭陣於下周三公布季績，將成為下周市場焦點。星級大師卓百德（Peter Churchouse）在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「我們長期持有騰訊作核心持股。」 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 2021/11/01 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 你可能感興趣 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 00:01 2021/11/01 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 最新專欄文章 【名家評增減持】趙文利 談航運板塊前景 今日 【名家評增減持】趙文利 談航運板塊前景 【收水恐慌】法巴譚惠敏：美股續好 Taper唔使驚！ 2021/11/04 【收水恐慌】法巴譚惠敏：美股續好 Taper唔使驚！ 【名家談再生能源股】氣候峰會展開 滙豐范卓雲：再生能源股擁多項投資機會（第二版） 2021/11/04 【名家談再生能源股】氣候峰會展開 滙豐范卓雲：再生能源股擁多項投資機會（第二版） 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 2021/11/03 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 【名家談科技股】霸菱方偉昌：舜宇光學 看好鏡頭升級趨勢！（第二版） 2021/11/03 【名家談科技股】霸菱方偉昌：舜宇光學 看好鏡頭升級趨勢！（第二版） 人物專訪 港股 金融 壟斷 摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS） 互聯網服務供應商 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 騰訊