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【名家談科網股】殿堂級大師卓百德：騰訊長揸做核心持股（第二版）

財金猛人追蹤 15:00 2021/11/05

分享：

科網股即將公布第三季業績，ATMXJ中，騰訊 （00700） 打頭陣於下周三公布季績，將成為下周市場焦點。星級大師卓百德（Peter Churchouse）在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「我們長期持有騰訊作核心持股。」

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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