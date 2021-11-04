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弗吉尼亞州慘敗 民主黨應痛定思痛

國際 17:27 2021/11/04

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美國周二有數個州分及城市舉行首長選舉，其中弗吉尼亞州的州長選舉，被外界視為美國人對總統拜登（Joe Biden）上台以來表現的變相公投。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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