弗吉尼亞州慘敗 民主黨應痛定思痛 國際 17:27 2021/11/04 分享： 美國周二有數個州分及城市舉行首長選舉，其中弗吉尼亞州的州長選舉，被外界視為美國人對總統拜登（Joe Biden）上台以來表現的變相公投。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 氣候政治死結難解 全球暖化有何出路？ 2021/11/03 氣候政治死結難解 全球暖化有何出路？ BNPL愈長愈大 債務陷阱浮面 2021/11/02 BNPL愈長愈大 債務陷阱浮面 減排 Vs 煤炭業 澳洲兩面不是人 2021/11/01 減排 Vs 煤炭業 澳洲兩面不是人 英稅負日重 小政府路綫受考驗 2021/10/31 英稅負日重 小政府路綫受考驗 Apple收緊私隱 突顯巨頭霸權難動搖 2021/10/27 Apple收緊私隱 突顯巨頭霸權難動搖 你可能感興趣 氣候政治死結難解 全球暖化有何出路？ 21:20 2021/11/03 氣候政治死結難解 全球暖化有何出路？ BNPL愈長愈大 債務陷阱浮面 19:30 2021/11/02 BNPL愈長愈大 債務陷阱浮面 減排 Vs 煤炭業 澳洲兩面不是人 21:42 2021/11/01 減排 Vs 煤炭業 澳洲兩面不是人 最新專欄文章 國金札記 - 氣候政治死結難解 全球暖化有何出路？ 今日 氣候政治死結難解 全球暖化有何出路？ 國金札記 - 「先買後付」產業擴大 債務陷阱陸續浮面 2021/11/03 「先買後付」產業擴大 債務陷阱陸續浮面 國金札記 - 澳洲減排拒承擔 凸顯兩面不是人 2021/11/02 澳洲減排拒承擔 凸顯兩面不是人 國金札記 - 約翰遜想做大事 平衡收支難度增 2021/11/01 約翰遜想做大事 平衡收支難度增 國金札記 - 拜登民望創新低 民主黨急需拆彈 2021/10/29 拜登民望創新低 民主黨急需拆彈 選舉 弗吉尼亞 拜登 美國民主黨 美國共和黨 美國