【揀選綠電股】風光水核 錢景檢閱 研究報告 11:05 2021/11/05 分享： 為了達至「雙碳」目標，中國近年大力扶持風電企業，有關企業的風力發電技術不停進步，除了發電總量提升外，與風電有關的電力設備行業，龍頭公司甚至可以將產品賣出海外，實力可見一斑。近期新能源股股價節節上升，投資者可以留意金風科技 （02208） 、中國高速傳動 （00658） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【騰訊業績】一文看清大行目標 騰訊放榜攻略（持績更新） 今日 【騰訊業績】一文看清大行目標 騰訊放榜攻略（持績更新） 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 2021/11/04 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版） 2021/11/04 【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版） 你可能感興趣 【騰訊業績】一文看清大行目標 騰訊放榜攻略（持績更新） 今日 11:16 【騰訊業績】一文看清大行目標 騰訊放榜攻略（持績更新） 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 11:14 2021/11/04 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版） 11:32 2021/11/04 【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版） 最新專欄文章 【騰訊業績】一文看清大行目標 騰訊放榜攻略（持績更新） 今日 【騰訊業績】一文看清大行目標 騰訊放榜攻略（持績更新） 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 2021/11/04 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版） 2021/11/04 【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版） 【景氣板塊】減產推升價格的商品股贏家（第二版） 2021/11/03 【景氣板塊】減產推升價格的商品股贏家（第二版） 【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介）（第三版） 2021/11/02 【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介）（第三版） 中國市場 大行報告 市場動向 碳中和 新能源 港股 發電量 用電量 風能 太陽能