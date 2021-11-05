  • 26°C
香港時間 : 20211105日 (週五) 16:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【揀選綠電股】風光水核　錢景檢閱（第二版）

研究報告 16:04 2021/11/05

分享：

為了達至「雙碳」目標，中國近年大力扶持風電企業，有關企業的風力發電技術不停進步，除了發電總量提升外，與風電有關的電力設備行業，龍頭公司甚至可以將產品賣出海外，實力可見一斑。近期新能源股股價節節上升，投資者可以留意金風科技 （02208） 、中國高速傳動 （00658）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

【騰訊業績】一文看清大行目標　騰訊放榜攻略（持績更新）
今日
【騰訊業績】一文看清大行目標　騰訊放榜攻略（持績更新）
【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版）
2021/11/04
【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版）
【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版）
2021/11/04
【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版）

你可能感興趣

【騰訊業績】一文看清大行目標　騰訊放榜攻略（持績更新）
今日 11:16
【騰訊業績】一文看清大行目標　騰訊放榜攻略（持績更新）
【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版）
11:14 2021/11/04
【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版）
【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版）
11:32 2021/11/04
【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版）

最新專欄文章

【騰訊業績】一文看清大行目標　騰訊放榜攻略（持績更新）
今日
【騰訊業績】一文看清大行目標　騰訊放榜攻略（持績更新）
【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版）
2021/11/04
【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版）
【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版）
2021/11/04
【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版）
【景氣板塊】減產推升價格的商品股贏家（第二版）
2021/11/03
【景氣板塊】減產推升價格的商品股贏家（第二版）
【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介）（第三版）
2021/11/02
【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介）（第三版）
中國市場 大行報告 市場動向 碳中和 新能源 港股 發電量 用電量 風能 太陽能

下一篇文章

【儲局收水】通脹被低估 儲局誤判形勢？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版