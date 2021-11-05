【富豪故事】動力電池需求旺盛 寧德時代曾毓群登上福布斯富豪榜三甲 研究報告 08:42 2021/11/05 分享： 寧德時代（深：300750）於昨日（4號）列入「深股通」首十大成交活躍股列表，同日福布斯公布新鮮出爐的「2021年中國内地富豪榜單」，寧德時代創始人曾毓群以3,272億元（人民幣‧下同）身家，由19名躍升第3名，被譽為「黑馬」人選。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【綠電股爆發】風電港股半年表現一文看清 今日 【綠電股爆發】風電港股半年表現一文看清 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 2021/11/04 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版） 2021/11/04 【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版） 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 2021/11/04 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 你可能感興趣 【綠電股爆發】風電港股半年表現一文看清 今日 08:15 【綠電股爆發】風電港股半年表現一文看清 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 15:21 2021/11/04 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版） 11:32 2021/11/04 【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版） 最新專欄文章 【綠電股爆發】風電港股半年表現一文看清 今日 【綠電股爆發】風電港股半年表現一文看清 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 2021/11/04 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 【騰訊業績】一文看清大行目標 騰訊放榜攻略（持績更新） 2021/11/04 【騰訊業績】一文看清大行目標 騰訊放榜攻略（持績更新） 【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版） 2021/11/04 【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版） 【景氣板塊】減產推升價格的商品股贏家（第二版） 2021/11/03 【景氣板塊】減產推升價格的商品股贏家（第二版） 中國市場 大行報告 市場動向 寧德時代（深：300750） 富豪 福布斯富豪榜 中國