【富豪故事】憑電池登上富豪榜三甲　寧德時代曾毓群

寧德時代（深：300750）於昨日（4號）列入「深股通」首十大成交活躍股列表，同日福布斯公布新鮮出爐的「2021年中國内地富豪榜單」，寧德時代創始人曾毓群以3,272億元（人民幣‧下同）身家，由19名躍升第3名，被譽為「黑馬」人選。

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