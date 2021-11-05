【富豪榜投資啟示】憑電池登上富豪榜三甲寧德時代曾毓群（第二版） 研究報告 13:06 2021/11/05 分享： （第二版更新於13:06 新增農夫山泉O2O平台銷售額數據、動力電池市場發展概況）寧德時代（深：300750）於昨日（4號）列入「深股通」首十大成交活躍股列表，同日福布斯公布新鮮出爐的「2021年中國内地富豪榜單」，寧德時代創始人曾毓群以3,272億元（人民幣‧下同）身家，由19名躍升第3名，被譽為「黑馬」人選。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 新經濟年代 相關文章 【揀選綠電股】風光水核 錢景檢閱 今日 【揀選綠電股】風光水核 錢景檢閱 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 2021/11/04 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版） 2021/11/04 【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版） 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 2021/11/04 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 你可能感興趣 【揀選綠電股】風光水核 錢景檢閱 今日 11:05 【揀選綠電股】風光水核 錢景檢閱 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 15:21 2021/11/04 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版） 11:32 2021/11/04 【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版） 中國市場 大行報告 市場動向 寧德時代（深：300750） 富豪 福布斯富豪榜 中國