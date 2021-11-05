大唐新能源 估值平通街 名家專區 2021/11/05 分享： 國企指數八連跌後昨日反彈，重上9100點才可輕言結束調整，能否形成「頭肩底」始終要睇中央態度，但中央過去一年積極推動可再生能源，可以拉動大唐新能源（01798）未來盈利複合增長逾27%，加上其估值被低 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股七連陰反彈 六中炒股不炒市（第四版） 2021/11/04 港股七連陰反彈 六中炒股不炒市（第四版） 中字股實力談 - 中食穩增長 汽水銷情佳 2021/11/04 中食穩增長 汽水銷情佳 中字股實力談 - 港股現沽出訊號 節氣立冬可轉勢（第四版） 2021/11/03 港股現沽出訊號 節氣立冬可轉勢（第四版） 中字股實力談 - 敏實汽車業 增長料提速 2021/11/03 敏實汽車業 增長料提速 中字股實力談 - 港股現六連陰 頭肩底有危機（第四版） 2021/11/02 港股現六連陰 頭肩底有危機（第四版） 恒生中國企業指數 每股盈利 每股資產淨值 華潤電力（00836） 龍源電力（00916） 大唐新能源（01798） 新能源 人民幣 板塊