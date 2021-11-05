大唐新能源 估值平通街

國企指數八連跌後昨日反彈，重上9100點才可輕言結束調整，能否形成「頭肩底」始終要睇中央態度，但中央過去一年積極推動可再生能源，可以拉動大唐新能源（01798）未來盈利複合增長逾27%，加上其估值被低

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