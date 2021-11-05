資本集團Watson：雲端科技是第四次工業革命 名家專區 2021/11/05 分享： 雲端科技正推動第四次工業革命，歷史上，每一次的工業革命均有一個刺激因素，觸發大規模變革。在第一次工業革命，蒸氣機促成機器代替手工勞動；在第二次工業革命，電力實現大規模生產；而在第三次工業革命，科技推動 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : Steven Watson 資本集團（Capital Group）基金經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 宏利投管謝企剛：港股今季難大升 2021/11/04 宏利投管謝企剛：港股今季難大升 【港股之底】興證張憶東 港股尋底4步曲 （附精選10股參考） 2021/11/03 【港股之底】興證張憶東 港股尋底4步曲 （附精選10股參考） 光銀林樵基：供應鏈危機 限經濟復甦 2021/11/03 光銀林樵基：供應鏈危機 限經濟復甦 施羅德Simon Webber：買氣候領袖企業 2021/11/02 施羅德Simon Webber：買氣候領袖企業 瑞銀孟磊：增持消費股減持原材料股 2021/10/29 瑞銀孟磊：增持消費股減持原材料股 經濟 行業 大數據 雲端 硬件 雲端 自動駕駛 SaaS 宏觀分析 新經濟股