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資本集團Watson：雲端科技是第四次工業革命

名家專區 2021/11/05

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雲端科技正推動第四次工業革命，歷史上，每一次的工業革命均有一個刺激因素，觸發大規模變革。在第一次工業革命，蒸氣機促成機器代替手工勞動；在第二次工業革命，電力實現大規模生產；而在第三次工業革命，科技推動

...

撰文 : Steven Watson 資本集團（Capital Group）基金經理

欄名 : 名家觀點

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