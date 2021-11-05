資本集團Watson：雲端科技是第四次工業革命

雲端科技正推動第四次工業革命，歷史上，每一次的工業革命均有一個刺激因素，觸發大規模變革。在第一次工業革命，蒸氣機促成機器代替手工勞動；在第二次工業革命，電力實現大規模生產；而在第三次工業革命，科技推動

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