【內房危機】佳兆業停業奧園瀉一成 內銀受累建行見13個月低

內房股財困危機憂慮再蔓延，昨傳理財產品到期未能兌付的佳兆業 （01638） ，承認集團擔保的產品逾期未能兌付，同系佳兆業健康 （00876） 、佳兆業美好 （02168） 、佳兆業資本 （00936） 今早同時停牌，暫未公布原因。

消息再觸動投資者對重債內房股的憂慮，中國奧園 （03883） 公布旗下奧園健康正與第三方洽售旗下物業管理服務業務，但未有披露潛在買家身份，市場相信並非早前傳出的合生創展 （00754） ，投資者對洽售能否成功態度審慎。

中國奧園今早最多挫逾一成，低見2.2元，奧園健康更急瀉逾兩成半，低見2.76元。

一眾早前曾傳財困的內房股壓力持續，融創中國 （01918） 大跌逾半成、恒大 （03333） 亦跌2%。

佳兆業突傳財困，亦拖累內銀股近全綫偏軟。投資界關注佳兆業財務報表看似健康，未有觸及「三條紅綫」監管規定，是以理財產品等表外負債繞過監管規定。有分析擔心內銀面對房地產借貸風險或較原預期大，內銀股今早普遍偏軟。

5大國內商銀除了中行 （03988） 相對靠穩，建行 （00939） 、工行 （01398） 、農行 （01288） 及交行 （03328） 均曾跌逾1%。當中建行今早低見5.16元，見去年10月以來低位。

恒指今早以24950裂口低開後275點後，早段低見24806見支持，跌幅逐步收窄至，暫高見25036。

撰文：劉德斌