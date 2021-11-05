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【內房危機】佳兆業停牌奧園瀉一成 內銀受累建行見13個月低（第二版）

財金 13:05 2021/11/05

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內房股財困危機憂慮再蔓延，昨傳理財產品到期未能兌付的佳兆業 （01638） ，承認集團擔保的產品逾期未能兌付，同系佳兆業健康 （00876） 、佳兆業美好 （02168） 、佳兆業資本 （00936） 今早同時停牌，暫未公布原因。

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欄名 : 大市拆局

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