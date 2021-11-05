【內房危機】佳兆業停牌奧園瀉一成 內銀受累建行見13個月低（第二版） 財金 13:05 2021/11/05 分享： 內房股財困危機憂慮再蔓延，昨傳理財產品到期未能兌付的佳兆業 （01638） ，承認集團擔保的產品逾期未能兌付，同系佳兆業健康 （00876） 、佳兆業美好 （02168） 、佳兆業資本 （00936） 今早同時停牌，暫未公布原因。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【大戶持倉解密】滙豐340億增倉阿里巴巴 後市是吉是凶? 今日 【大戶持倉解密】滙豐340億增倉阿里巴巴 後市是吉是凶? 【加息升温】鮑威爾對就業市場趨樂觀 市料明年6月加息機會增 2021/11/04 【加息升温】鮑威爾對就業市場趨樂觀 市料明年6月加息機會增 【大市拆局】騰訊美團跌唔落 淡友且戰且走（第二版） 2021/11/03 【大市拆局】騰訊美團跌唔落 淡友且戰且走（第二版） 【電動車股】造車新勢力執位 小鵬汽車跑出（第二版）（新增各車企10月交付量表） 2021/11/02 【電動車股】造車新勢力執位 小鵬汽車跑出（第二版）（新增各車企10月交付量表） 【比亞迪股價】北水緩兵助戰 比亞迪望築短綫底（第三版） 2021/11/01 【比亞迪股價】北水緩兵助戰 比亞迪望築短綫底（第三版） 港股 借貸 物業 產品 融創中國（01918） 中國奧園（03883） 恒生指數