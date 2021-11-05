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【大戶持倉解密】滙豐340億增倉阿里巴巴 後市是吉是凶?

財金 13:01 2021/11/05

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阿里巴巴 （09988） 股價上月底迫近180元關短綫見頂後反覆回落，本周連續5個交易日在下試50天綫短綫支持。期間無論股價升跌，滙豐增倉接近每日持續增加，一個月來已累計增倉約2.1億股，涉資約340億元。

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欄名 : 大市拆局

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