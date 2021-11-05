【大戶持倉解密】滙豐340億增倉阿里巴巴 後市是吉是凶?（第二版） 財金 18:39 2021/11/05 分享： 阿里巴巴 （09988） 股價上月底迫近180元關短綫見頂後反覆回落，本周連續5個交易日在下試50天綫短綫支持。期間無論股價升跌，滙豐增倉接近每日持續增加，一個月來已累計增倉約2.1億股，涉資約340億元。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【內房危機】佳兆業停牌奧園瀉一成 內銀受累建行見13個月低（第二版） 今日 【內房危機】佳兆業停牌奧園瀉一成 內銀受累建行見13個月低（第二版） 【加息升温】鮑威爾對就業市場趨樂觀 市料明年6月加息機會增 2021/11/04 【加息升温】鮑威爾對就業市場趨樂觀 市料明年6月加息機會增 【大市拆局】騰訊美團跌唔落 淡友且戰且走（第二版） 2021/11/03 【大市拆局】騰訊美團跌唔落 淡友且戰且走（第二版） 【電動車股】造車新勢力執位 小鵬汽車跑出（第二版）（新增各車企10月交付量表） 2021/11/02 【電動車股】造車新勢力執位 小鵬汽車跑出（第二版）（新增各車企10月交付量表） 【比亞迪股價】北水緩兵助戰 比亞迪望築短綫底（第三版） 2021/11/01 【比亞迪股價】北水緩兵助戰 比亞迪望築短綫底（第三版） 港股 基金 亞太 見頂 阿里巴巴－SW（09988） 增持