  • 27°C
香港時間 : 20211105日 (週五) 14:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

政府收回濕地  發展商有幾傷？

名家專區 13:47 2021/11/05

分享：

北部都會區提出收回700公頃濕地保育區旳私人土地作保育公園，由於不少發展商在區內多年來收購了農地，若果落實收地，雖然財團將獲得可觀賠償，但同樣農地儲備將大幅減少。

...

欄名 : 樓市分析

相關文章

發展商積極補地價 配合北部都會發展
2021/10/16
發展商積極補地價 配合北部都會發展
北部都會區效應 發展商變陣迎商機
2021/10/27
北部都會區效應 發展商變陣迎商機
北部都會區效應 洪水橋趁低吸納？
2021/10/21
北部都會區效應 洪水橋趁低吸納？

你可能感興趣

發展商積極補地價 配合北部都會發展
14:00 2021/10/16
發展商積極補地價 配合北部都會發展
北部都會區效應 發展商變陣迎商機
09:00 2021/10/27
北部都會區效應 發展商變陣迎商機
北部都會區效應 洪水橋趁低吸納？
15:22 2021/10/21
北部都會區效應 洪水橋趁低吸納？

最新專欄文章

新界北樓價升幅追落後？
2021/11/04
新界北樓價升幅追落後？
消費穩定 投資力吸民生區商舖
2021/11/02
消費穩定 投資力吸民生區商舖
租金吸引 中區超甲廈租務升溫
2021/10/28
租金吸引 中區超甲廈租務升溫
北部都會區效應 發展商變陣迎商機
2021/10/27
北部都會區效應 發展商變陣迎商機
新盤開放式熱潮再現
2021/10/25
新盤開放式熱潮再現
補地價 北部都會區 收回土地條例 農地 新地 發展商 長實

下一篇文章

基建機械賣轉租更好景!
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版