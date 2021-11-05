政府收回濕地 發展商有幾傷？ 名家專區 13:47 2021/11/05 分享： 北部都會區提出收回700公頃濕地保育區旳私人土地作保育公園，由於不少發展商在區內多年來收購了農地，若果落實收地，雖然財團將獲得可觀賠償，但同樣農地儲備將大幅減少。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 發展商積極補地價 配合北部都會發展 2021/10/16 發展商積極補地價 配合北部都會發展 北部都會區效應 發展商變陣迎商機 2021/10/27 北部都會區效應 發展商變陣迎商機 北部都會區效應 洪水橋趁低吸納？ 2021/10/21 北部都會區效應 洪水橋趁低吸納？ 你可能感興趣 發展商積極補地價 配合北部都會發展 14:00 2021/10/16 發展商積極補地價 配合北部都會發展 北部都會區效應 發展商變陣迎商機 09:00 2021/10/27 北部都會區效應 發展商變陣迎商機 北部都會區效應 洪水橋趁低吸納？ 15:22 2021/10/21 北部都會區效應 洪水橋趁低吸納？ 最新專欄文章 新界北樓價升幅追落後？ 2021/11/04 新界北樓價升幅追落後？ 消費穩定 投資力吸民生區商舖 2021/11/02 消費穩定 投資力吸民生區商舖 租金吸引 中區超甲廈租務升溫 2021/10/28 租金吸引 中區超甲廈租務升溫 北部都會區效應 發展商變陣迎商機 2021/10/27 北部都會區效應 發展商變陣迎商機 新盤開放式熱潮再現 2021/10/25 新盤開放式熱潮再現 補地價 北部都會區 收回土地條例 農地 新地 發展商 長實