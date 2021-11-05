【ESG機遇】瑞信黃翔：新能源汽車成未來大趨勢 財金猛人追蹤 14:26 2021/11/05 分享： 近年，碳中和已成為中國長遠發展目標。中共中央政治局在8月時，就部署下半年經濟工作時，提出「支持新能源汽車加快發展」，是中國其中一項推動綠色發展的戰略措施。重視環境、社會、管理（ESG）的概念已漸漸成為企業的主流營運準則。隨著愈來愈多企業生產新能源車，瑞信看好發展新能源汽車將是未來大勢所趨。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 最新專欄文章 【A股VS港股】瑞信Will Stephens更看好A股 2021/11/04 【A股VS港股】瑞信Will Stephens更看好A股 【債務危機】瑞信黃翔：內房危機不會演變成中國雷曼事件 2021/11/03 【債務危機】瑞信黃翔：內房危機不會演變成中國雷曼事件 【名家博覽場】後市點睇？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法 2021/11/01 【名家博覽場】後市點睇？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法 【養老費加價】富達馬瑞傑：備老金 每月要抽25%收入才夠 2021/10/29 【養老費加價】富達馬瑞傑：備老金 每月要抽25%收入才夠 【名家談GDP】第三季遜預期不用怕？光銀林樵基：料加大刺激 全年增長8%！ 2021/10/25 【名家談GDP】第三季遜預期不用怕？光銀林樵基：料加大刺激 全年增長8%！ 電動車 Tesla 黃翔 ESG 碳中和 汽車