【ESG機遇】瑞信黃翔：新能源汽車成未來大趨勢

近年，碳中和已成為中國長遠發展目標。中共中央政治局在8月時，就部署下半年經濟工作時，提出「支持新能源汽車加快發展」，是中國其中一項推動綠色發展的戰略措施。重視環境、社會、管理（ESG）的概念已漸漸成為企業的主流營運準則。隨著愈來愈多企業生產新能源車，瑞信看好發展新能源汽車將是未來大勢所趨。

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