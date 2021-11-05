【契媽股】女股神續沽Tesla Zillow 套現轉追一隻科網龍頭？ 財金猛人追蹤 15:18 2021/11/05 分享： 獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood睇錯Zillow（美：Z），本趁低吸納結果變連日狂沽，成為投資小污點，然而對投資者而言，更應重視她將套現所得轉追哪些公司。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 最新專欄文章 【一周翻倍】創維搣甩家電味 黃宏生注入兩大增長憧憬（第二版） 2021/11/04 【一周翻倍】創維搣甩家電味 黃宏生注入兩大增長憧憬（第二版） 【中國版Zara】拉夏貝爾陷債務危機 創辦人邢加興暴力擴張之過？ 2021/11/02 【中國版Zara】拉夏貝爾陷債務危機 創辦人邢加興暴力擴張之過？ 【國策危機】星洲前首富張勇海底難「撈」 染藍7個月累跌逾6成點算好？（第二版） 2021/11/01 【國策危機】星洲前首富張勇海底難「撈」 染藍7個月累跌逾6成點算好？（第二版） 【監管風暴】富途變窮途 李華「無牌駕駛」恐釀停牌危機？（第二版） 2021/10/29 【監管風暴】富途變窮途 李華「無牌駕駛」恐釀停牌危機？（第二版） 【契媽股】Facebook改名 Meta 女股神大手加倉支持？ 2021/10/29 【契媽股】Facebook改名 Meta 女股神大手加倉支持？ Cathie Wood Facebook（美：FB） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 增持 減持 Meta ETF 基金