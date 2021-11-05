  • 26°C
香港時間 : 20211105日 (週五) 16:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【契媽股】女股神續沽Tesla Zillow 套現轉追一隻科網龍頭？

財金猛人追蹤 15:18 2021/11/05

分享：

獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood睇錯Zillow（美：Z），本趁低吸納結果變連日狂沽，成為投資小污點，然而對投資者而言，更應重視她將套現所得轉追哪些公司。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

最新專欄文章

【一周翻倍】創維搣甩家電味 黃宏生注入兩大增長憧憬（第二版）
2021/11/04
【一周翻倍】創維搣甩家電味 黃宏生注入兩大增長憧憬（第二版）
【中國版Zara】拉夏貝爾陷債務危機 創辦人邢加興暴力擴張之過？
2021/11/02
【中國版Zara】拉夏貝爾陷債務危機 創辦人邢加興暴力擴張之過？
【國策危機】星洲前首富張勇海底難「撈」 染藍7個月累跌逾6成點算好？（第二版）
2021/11/01
【國策危機】星洲前首富張勇海底難「撈」 染藍7個月累跌逾6成點算好？（第二版）
【監管風暴】富途變窮途 李華「無牌駕駛」恐釀停牌危機？（第二版）
2021/10/29
【監管風暴】富途變窮途 李華「無牌駕駛」恐釀停牌危機？（第二版）
【契媽股】Facebook改名 Meta 女股神大手加倉支持？
2021/10/29
【契媽股】Facebook改名 Meta 女股神大手加倉支持？
Cathie Wood Facebook（美：FB） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 增持 減持 Meta ETF 基金

下一篇文章

【名家談科網股】殿堂級大師卓百德：騰訊長揸做核心持股（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版