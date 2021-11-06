基金吃回頭草 阿里淡極有限 名家專區 2021/11/06 分享： 阿里巴巴（09988）股價上月底逼近180元關，短綫見頂後反覆回落。惟無論經紀中介持倉變動，以至大型基金的投資組合披露，均確認基金大戶重新增持。阿里整固過後，股價前景料不太淡。 阿里昨日再跌逾3%，收報 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 美料提前加息 趁低吸銀行股 2021/11/05 美料提前加息 趁低吸銀行股 透視中港美 - 大戶增持李寧 跟炒要知進退 2021/11/04 大戶增持李寧 跟炒要知進退 透視中港美 - 電動車大熱 ETF全攻略 2021/11/03 電動車大熱 ETF全攻略 透視中港美 - 儲局料啟收水 提前加息升溫 2021/11/02 儲局料啟收水 提前加息升溫 透視中港美 - 科技股再陷苦戰 2021/11/01 科技股再陷苦戰 港股 指數 阿里巴巴 基金 騰訊控股（00700） 中國電信（00728） 中國移動（00941） 比亞迪股份（01211） 中國恒大（03333） 美團－W（03690）