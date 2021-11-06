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基金吃回頭草 阿里淡極有限

名家專區 2021/11/06

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阿里巴巴（09988）股價上月底逼近180元關，短綫見頂後反覆回落。惟無論經紀中介持倉變動，以至大型基金的投資組合披露，均確認基金大戶重新增持。阿里整固過後，股價前景料不太淡。

阿里昨日再跌逾3%，收報

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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