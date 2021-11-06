紫金有賣點：鋰資源概念 名家專區 2021/11/06 分享： 國企指數反彈一日昨日又跌，但保歷加通道收窄，加上中共下周召開六中全會，指數或轉橫行。至於國際金價近年呈現整固走勢，短綫有望重上1,800美元，內地龍頭紫金礦業（02899）踏足鋰資源領域，未來三綫發展 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股震盪後市橫行 六中全會A股維穩（第四版） 2021/11/05 港股震盪後市橫行 六中全會A股維穩（第四版） 中字股實力談 - 大唐新能源 估值平通街 2021/11/05 大唐新能源 估值平通街 中字股實力談 - 港股七連陰反彈 六中炒股不炒市（第四版） 2021/11/04 港股七連陰反彈 六中炒股不炒市（第四版） 中字股實力談 - 中食穩增長 汽水銷情佳 2021/11/04 中食穩增長 汽水銷情佳 中字股實力談 - 港股現沽出訊號 節氣立冬可轉勢（第四版） 2021/11/03 港股現沽出訊號 節氣立冬可轉勢（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 黃金 光大環境（00257） 北控水務集團（00371） 越秀交通基建（01052） 新特能源（01799） 申洲國際（02313） 紫金礦業（02899）