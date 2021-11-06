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紫金有賣點：鋰資源概念

名家專區 2021/11/06

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國企指數反彈一日昨日又跌，但保歷加通道收窄，加上中共下周召開六中全會，指數或轉橫行。至於國際金價近年呈現整固走勢，短綫有望重上1,800美元，內地龍頭紫金礦業（02899）踏足鋰資源領域，未來三綫發展

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 黃金 光大環境（00257） 北控水務集團（00371） 越秀交通基建（01052） 新特能源（01799） 申洲國際（02313） 紫金礦業（02899）

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