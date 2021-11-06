紫金有賣點：鋰資源概念

國企指數反彈一日昨日又跌，但保歷加通道收窄，加上中共下周召開六中全會，指數或轉橫行。至於國際金價近年呈現整固走勢，短綫有望重上1,800美元，內地龍頭紫金礦業（02899）踏足鋰資源領域，未來三綫發展

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