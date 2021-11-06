港鐵宜簡化招標條款 防流標 名家專區 14:34 2021/11/06 分享： 港鐵（00066）項目涉及補地價、分紅及前期費用3方面，招標條款較複雜，容易造成流標，應考慮簡化招標條款或程序，避免項目再次釀成流標。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 土地供應 大局未定 2021/06/07 土地供應 大局未定 土地供應達標 全靠發展商助攻 2021/06/30 土地供應達標 全靠發展商助攻 土地供應主導權 港府繼續弱化 2021/06/30 土地供應主導權 港府繼續弱化 土地供應 口水戰持續 2021/07/13 土地供應 口水戰持續 加快土地供應才是王道 2021/09/22 加快土地供應才是王道 你可能感興趣 土地供應 大局未定 03:00 2021/06/07 土地供應 大局未定 土地供應達標 全靠發展商助攻 09:00 2021/06/30 土地供應達標 全靠發展商助攻 土地供應主導權 港府繼續弱化 03:00 2021/06/30 土地供應主導權 港府繼續弱化 最新專欄文章 專家樓論 - 林鄭Plan兩周年 2021/11/05 林鄭Plan兩周年 新海濱地王掀起中環新舊地主世代交替？ 2021/11/04 新海濱地王掀起中環新舊地主世代交替？ 專家樓論 - 中區甲廈供應 2023年第一波高峰 2021/11/04 中區甲廈供應 2023年第一波高峰 專家樓論 - 大型住宅項目補地價 有何啟示？ 2021/11/03 大型住宅項目補地價 有何啟示？ 專家樓論 - 新盤百花齊放 銷售策略各不同 2021/11/02 新盤百花齊放 銷售策略各不同 港鐵 補地價 招標 賣地 物業 土地供應 港鐵