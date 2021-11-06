  • 29°C
香港時間 : 20211106日 (週六) 15:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港鐵宜簡化招標條款 防流標

名家專區 14:34 2021/11/06

分享：

港鐵（00066）項目涉及補地價、分紅及前期費用3方面，招標條款較複雜，容易造成流標，應考慮簡化招標條款或程序，避免項目再次釀成流標。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

土地供應 大局未定
2021/06/07
土地供應 大局未定
土地供應達標 全靠發展商助攻
2021/06/30
土地供應達標 全靠發展商助攻
土地供應主導權 港府繼續弱化
2021/06/30
土地供應主導權 港府繼續弱化
土地供應 口水戰持續
2021/07/13
土地供應 口水戰持續
加快土地供應才是王道
2021/09/22
加快土地供應才是王道

你可能感興趣

土地供應 大局未定
03:00 2021/06/07
土地供應 大局未定
土地供應達標 全靠發展商助攻
09:00 2021/06/30
土地供應達標 全靠發展商助攻
土地供應主導權 港府繼續弱化
03:00 2021/06/30
土地供應主導權 港府繼續弱化

最新專欄文章

專家樓論 - 林鄭Plan兩周年
2021/11/05
林鄭Plan兩周年
新海濱地王掀起中環新舊地主世代交替？
2021/11/04
新海濱地王掀起中環新舊地主世代交替？
專家樓論 - 中區甲廈供應 2023年第一波高峰
2021/11/04
中區甲廈供應 2023年第一波高峰
專家樓論 - 大型住宅項目補地價 有何啟示？
2021/11/03
大型住宅項目補地價 有何啟示？
專家樓論 - 新盤百花齊放 銷售策略各不同
2021/11/02
新盤百花齊放 銷售策略各不同
港鐵 補地價 招標 賣地 物業 土地供應 港鐵

下一篇文章

通關三大痛點 港府逐一破解
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版