中美印日澳缺席 停用煤炭淪空談 國際 12:05 2021/11/07 分享： 「終於有望看到煤炭的末日。」從英國商業、能源及工業策略大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）的感觸言論，不難看出要停止使用煤炭這種碳排放量最高、卻價錢最平的化石燃料，難度及阻力究竟有多大。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 弗吉尼亞州慘敗 民主黨應痛定思痛 2021/11/04 弗吉尼亞州慘敗 民主黨應痛定思痛 BNPL愈長愈大 債務陷阱浮面 2021/11/02 BNPL愈長愈大 債務陷阱浮面 英稅負日重 小政府路綫受考驗 2021/10/31 英稅負日重 小政府路綫受考驗 默克爾執政16年 為世界帶來什麼？ 2021/10/29 默克爾執政16年 為世界帶來什麼？ 拜登民望創新低 民主黨急需拆彈 2021/10/28 拜登民望創新低 民主黨急需拆彈 你可能感興趣 弗吉尼亞州慘敗 民主黨應痛定思痛 17:27 2021/11/04 弗吉尼亞州慘敗 民主黨應痛定思痛 BNPL愈長愈大 債務陷阱浮面 19:30 2021/11/02 BNPL愈長愈大 債務陷阱浮面 英稅負日重 小政府路綫受考驗 21:57 2021/10/31 英稅負日重 小政府路綫受考驗 最新專欄文章 國金札記 - 痛失弗吉尼亞 民主黨醒覺未？ 2021/11/05 痛失弗吉尼亞 民主黨醒覺未？ 弗吉尼亞州慘敗 民主黨應痛定思痛 2021/11/04 弗吉尼亞州慘敗 民主黨應痛定思痛 國金札記 - 氣候政治死結難解 全球暖化有何出路？ 2021/11/04 氣候政治死結難解 全球暖化有何出路？ 國金札記 - 「先買後付」產業擴大 債務陷阱陸續浮面 2021/11/03 「先買後付」產業擴大 債務陷阱陸續浮面 國金札記 - 澳洲減排拒承擔 凸顯兩面不是人 2021/11/02 澳洲減排拒承擔 凸顯兩面不是人 氣候暖化 經濟 煤 電力