  • 29°C
香港時間 : 20211107日 (週日) 12:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中美印日澳缺席 停用煤炭淪空談

國際 12:05 2021/11/07

分享：

「終於有望看到煤炭的末日。」從英國商業、能源及工業策略大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）的感觸言論，不難看出要停止使用煤炭這種碳排放量最高、卻價錢最平的化石燃料，難度及阻力究竟有多大。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

相關文章

弗吉尼亞州慘敗 民主黨應痛定思痛
2021/11/04
弗吉尼亞州慘敗 民主黨應痛定思痛
BNPL愈長愈大 債務陷阱浮面
2021/11/02
BNPL愈長愈大 債務陷阱浮面
英稅負日重 小政府路綫受考驗
2021/10/31
英稅負日重 小政府路綫受考驗
默克爾執政16年 為世界帶來什麼？
2021/10/29
默克爾執政16年 為世界帶來什麼？
拜登民望創新低 民主黨急需拆彈
2021/10/28
拜登民望創新低 民主黨急需拆彈

你可能感興趣

弗吉尼亞州慘敗 民主黨應痛定思痛
17:27 2021/11/04
弗吉尼亞州慘敗 民主黨應痛定思痛
BNPL愈長愈大 債務陷阱浮面
19:30 2021/11/02
BNPL愈長愈大 債務陷阱浮面
英稅負日重 小政府路綫受考驗
21:57 2021/10/31
英稅負日重 小政府路綫受考驗

最新專欄文章

國金札記 - 痛失弗吉尼亞 民主黨醒覺未？
2021/11/05
痛失弗吉尼亞 民主黨醒覺未？
弗吉尼亞州慘敗 民主黨應痛定思痛
2021/11/04
弗吉尼亞州慘敗 民主黨應痛定思痛
國金札記 - 氣候政治死結難解 全球暖化有何出路？
2021/11/04
氣候政治死結難解 全球暖化有何出路？
國金札記 - 「先買後付」產業擴大 債務陷阱陸續浮面
2021/11/03
「先買後付」產業擴大 債務陷阱陸續浮面
國金札記 - 澳洲減排拒承擔 凸顯兩面不是人
2021/11/02
澳洲減排拒承擔 凸顯兩面不是人
氣候暖化 經濟 電力

下一篇文章

【大戶持倉解密】滙豐340億增倉阿里巴巴 後市是吉是凶?（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版