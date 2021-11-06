英倫銀行拒加息 港存戶怎部署

英倫銀行周四（11月4日）爆冷拒加息，滙豐（00005）及渣打香港（02888）急挫，單是滙豐便一度插水5%。

趁鎊滙受壓低吸 伺機開定存

尚幸，港銀的英鎊定期存款息暫力保不變，早前一眾大小行已偷步調升定

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