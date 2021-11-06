英倫銀行拒加息 港存戶怎部署 名家專區 2021/11/06 分享： 英倫銀行周四（11月4日）爆冷拒加息，滙豐（00005）及渣打香港（02888）急挫，單是滙豐便一度插水5%。 趁鎊滙受壓低吸 伺機開定存 尚幸，港銀的英鎊定期存款息暫力保不變，早前一眾大小行已偷步調升定 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 曾桂芬 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 北水基金解構港股價值 薦3板塊 2021/11/05 北水基金解構港股價值 薦3板塊 交易講場 - Tesla及租車公司疑似定單 成炒作新招？ 2021/11/04 Tesla及租車公司疑似定單 成炒作新招？ 交易講場 - 平安好醫生7連跌 大行追削目標價 2021/11/03 平安好醫生7連跌 大行追削目標價 交易講場 - 聯國氣候大會 有何成功關鍵？ 2021/11/02 聯國氣候大會 有何成功關鍵？ 交易講場 - 倒閉風險議論增 證券行客保障惹關注 2021/11/01 倒閉風險議論增 證券行客保障惹關注 英鎊 英倫銀行 加息 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 渣打集團（02888） 銀行 美元