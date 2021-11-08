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【恒指見底未？】建銀趙文利：年底前有望見26500點！

財金猛人追蹤 07:30 2021/11/08

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港股受監管政策所累，今年2月見全年高位後反覆尋底，上月底重上26000點關口後，再受內房流動性危機未解除消息影響，再次下挫，上周再度跌穿25000關口。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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