【恒指見底未？】建銀趙文利：年底前有望見26500點！ 財金猛人追蹤 07:30 2021/11/08 分享： 港股受監管政策所累，今年2月見全年高位後反覆尋底，上月底重上26000點關口後，再受內房流動性危機未解除消息影響，再次下挫，上周再度跌穿25000關口。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 2021/11/05 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 【名家評增減持】趙文利 談航運板塊前景 2021/11/05 【名家評增減持】趙文利 談航運板塊前景 你可能感興趣 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 19:37 2021/11/05 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 【名家評增減持】趙文利 談航運板塊前景 17:23 2021/11/05 【名家評增減持】趙文利 談航運板塊前景 最新專欄文章 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 2021/11/05 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 【名家評增減持】趙文利 談航運板塊前景 2021/11/05 【名家評增減持】趙文利 談航運板塊前景 【名家談科網股】殿堂級大師卓百德：騰訊長揸做核心持股（第二版） 2021/11/05 【名家談科網股】殿堂級大師卓百德：騰訊長揸做核心持股（第二版） 【收水恐慌】法巴譚惠敏：美股續好 Taper唔使驚！ 2021/11/04 【收水恐慌】法巴譚惠敏：美股續好 Taper唔使驚！ 【名家談再生能源股】氣候峰會展開 滙豐范卓雲：再生能源股擁多項投資機會（第二版） 2021/11/04 【名家談再生能源股】氣候峰會展開 滙豐范卓雲：再生能源股擁多項投資機會（第二版） 趙文利 電動車 見底 產品 新能源 港股 經濟 恒生指數 板塊 香港