【名家談通關】追蹤名家對通關及本地經濟股看法（一文盡覽）

疫情爆發以來，內地和香港一直處於封關狀態，令兩地人員來往交流減少，打擊本港零售、旅遊相關行業。

不過，近日傳出，香港有機會與內地在12月作有限度通關，然後在明年2月進一步開放邊境限制。行政長官林鄭月娥表示，希望明年2月《粵港澳大灣區發展規劃綱要》三周年之時，能有「比較具規模的通關」。

相信若通關能夠落實，將有助刺激本港零售相關板塊反彈。

一文盡覽名家對通關及本地經濟股看法：

11月5日

【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！

建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利在接受《投資理財周刊》專訪時表示︰

「通關後，不管是房地產，還是旅遊業都會受惠，現在是收集香港的地產股、收租股、零售股的時機，他們前景都可以看好。」

10月15日

【名家看賭股】霸菱方偉昌：賭股反彈最終都要等通關

霸菱中港股票投資總監方偉昌在接受《投資理財周刊》訪問時表示：

「其實賭股表現差，都同疫情有關係，無法通關會影響澳門賭收。如果將來落實通關，對賭股都有刺激，要續賭牌事件確定咗，賭股先會升。」

9月9日

【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰在接受《投資理財周刊》訪問時表示：「如果可以完全通關當然好，相信對本地零售、消費，甚至地產都會有好大幫助。」

7月10日

【本地股反彈】瑞銀胡一帆：通關是本地股反彈最大催化劑

瑞銀財富管理亞太區投資總監兼宏觀經濟主管胡一帆在接受《投資理財周刊》專訪時表示：

「我們看到香港消費及服務已在復甦，雖然部分原因是因為去年基數比較低，所以今年出現反彈，不過，如果要出現比較大的反彈，接下來就要看香港和內地能否通關。」

編輯：陳紫瑩

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