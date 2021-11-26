【名家談通關】追蹤名家對通關及本地經濟股看法（新增：下周公布香港健康碼詳情）

疫情爆發以來，內地和香港一直處於封關狀態，令兩地人員來往交流減少，打擊本港零售、旅遊相關行業。

不過，近日傳出，香港有機會與內地在12月作有限度通關，然後在明年2月進一步開放邊境限制。行政長官林鄭月娥表示，希望明年2月《粵港澳大灣區發展規劃綱要》三周年之時，能有「比較具規模的通關」。

相信若通關能夠落實，將有助刺激本港零售相關板塊反彈。

一文盡覽名家對通關及本地經濟股看法：

11月26日

行政長官林鄭月娥26日指出，日前內地與香港專家對接會議是重要里程碑，很有建設性，強調港府已非常努力去實現與內地的免檢疫通關，並取得良好進展。她透露內地專家已確認本港現已具備通關的條件，惟強調通關要逐步有序進行，相信創科局下周可以公布香港健康碼詳情。

她又說，當局亦需要擬定通關初期每日的配額、港人到內地要符合的條件、涉及的口岸等，強調會盡快完成準備工作，及早公布通關日期。

11月24日

隨著香港宣布時間表要求進入餐廳、戲院等多個場所須強制使用「安心出行」程式後，有媒體引述消息指，香港和內地極有可能在12月10日左右恢復有限度免檢通關，初期每日配額1,000人。據悉，周四的「對接會議」會就具體通關安排作最後定案，然後提交中央批准通關。

11月22日

【開關在即？】6隻賭股 只有銀娛值得買入 詳盡深入分析

澳門特首賀一誠日前提到，如果澳門的疫苗接種率達到80%，內地部分省份將準備恢復到澳門的團體旅遊，進一步燃起濠賭股炒通關的憧憬。摩根大通提醒，現時賭股僅有一隻值得買入。

11月17日

【通關在望？】C基金李浩德：珠寶股最受惠

現任「C基金」基金經理、鵬格斯資產管理首席投資總監李浩德在接受《投資理財周刊》訪問時表示，一旦通關措施可以實現，必然會利好本地零售股。

11月12日

政府公布，本地生產總值在第三季按年實質增長5.4%，較第二季的7.6%增幅有所放緩。

政府經濟顧問歐錫熊表示，本港經濟衰退或疫情爆發前，訪港旅遊業對經濟有好幾個百分點的貢獻，若能恢復通關，預料將對明年經濟有很大幫助，並可推動失業率進一步改善；但因恢復通關的安排仍在商談中，相信對今年第4季經濟表現影響不大。

歐錫熊預計，第4季經濟增速將取決於外部需求會否影響貨物出口表現，以及私人消費開支和投資會否進一步改善等。政府暫時認為，第4季經濟將保持穩健增長。

11月5日

【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！

建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利在接受《投資理財周刊》專訪時表示︰

「通關後，不管是房地產，還是旅遊業都會受惠，現在是收集香港的地產股、收租股、零售股的時機，他們前景都可以看好。」

想知趙文利對不同板塊點評？可點擊下圖。

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10月15日

【名家看賭股】霸菱方偉昌：賭股反彈最終都要等通關

霸菱中港股票投資總監方偉昌在接受《投資理財周刊》訪問時表示：

「其實賭股表現差，都同疫情有關係，無法通關會影響澳門賭收。如果將來落實通關，對賭股都有刺激，要續賭牌事件確定咗，賭股先會升。」

9月9日

【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰在接受《投資理財周刊》訪問時表示：「如果可以完全通關當然好，相信對本地零售、消費，甚至地產都會有好大幫助。」

7月10日

【本地股反彈】瑞銀胡一帆：通關是本地股反彈最大催化劑

瑞銀財富管理亞太區投資總監兼宏觀經濟主管胡一帆在接受《投資理財周刊》專訪時表示：

「我們看到香港消費及服務已在復甦，雖然部分原因是因為去年基數比較低，所以今年出現反彈，不過，如果要出現比較大的反彈，接下來就要看香港和內地能否通關。」

編輯：陳紫瑩

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