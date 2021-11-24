【名家談通關】追蹤名家對通關及本地經濟股看法（新增：傳12月10日左右有限度通關）

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【名家博覽場】後市點睇？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：名家分析滙豐及8券商談跨年行情）
疫情爆發以來，內地和香港一直處於封關狀態，令兩地人員來往交流減少，打擊本港零售、旅遊相關行業。
不過，近日傳出，香港有機會與內地在12月作有限度通關，然後在明年2月進一步開放邊境限制。行政長官林鄭月娥表示，希望明年2月《粵港澳大灣區發展規劃綱要》三周年之時，能有「比較具規模的通關」。
相信若通關能夠落實，將有助刺激本港零售相關板塊反彈。
一文盡覽名家對通關及本地經濟股看法：
11月24日
隨著香港宣布時間表要求進入餐廳、戲院等多個場所須強制使用「安心出行」程式後，有媒體引述消息指，香港和內地極有可能在12月10日左右恢復有限度免檢通關，初期每日配額1,000人。據悉，周四的「對接會議」會就具體通關安排作最後定案，然後提交中央批准通關。
11月22日
澳門特首賀一誠日前提到，如果澳門的疫苗接種率達到80%，內地部分省份將準備恢復到澳門的團體旅遊，進一步燃起濠賭股炒通關的憧憬。摩根大通提醒，現時賭股僅有一隻值得買入。
11月17日
現任「C基金」基金經理、鵬格斯資產管理首席投資總監李浩德在接受《投資理財周刊》訪問時表示，一旦通關措施可以實現，必然會利好本地零售股。
11月12日
政府公布，本地生產總值在第三季按年實質增長5.4%，較第二季的7.6%增幅有所放緩。
政府經濟顧問歐錫熊表示，本港經濟衰退或疫情爆發前，訪港旅遊業對經濟有好幾個百分點的貢獻，若能恢復通關，預料將對明年經濟有很大幫助，並可推動失業率進一步改善；但因恢復通關的安排仍在商談中，相信對今年第4季經濟表現影響不大。
歐錫熊預計，第4季經濟增速將取決於外部需求會否影響貨物出口表現，以及私人消費開支和投資會否進一步改善等。政府暫時認為，第4季經濟將保持穩健增長。
11月5日
建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利在接受《投資理財周刊》專訪時表示︰
「通關後，不管是房地產，還是旅遊業都會受惠，現在是收集香港的地產股、收租股、零售股的時機，他們前景都可以看好。」
想知趙文利對不同板塊點評？可點擊下圖。
10月15日
霸菱中港股票投資總監方偉昌在接受《投資理財周刊》訪問時表示：
「其實賭股表現差，都同疫情有關係，無法通關會影響澳門賭收。如果將來落實通關，對賭股都有刺激，要續賭牌事件確定咗，賭股先會升。」
9月9日
摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰在接受《投資理財周刊》訪問時表示：「如果可以完全通關當然好，相信對本地零售、消費，甚至地產都會有好大幫助。」
7月10日
瑞銀財富管理亞太區投資總監兼宏觀經濟主管胡一帆在接受《投資理財周刊》專訪時表示：
「我們看到香港消費及服務已在復甦，雖然部分原因是因為去年基數比較低，所以今年出現反彈，不過，如果要出現比較大的反彈，接下來就要看香港和內地能否通關。」
編輯：陳紫瑩
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撰文 : 投資理財周刊 Money Times
欄名 : 名家看法