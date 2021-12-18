【名家談通關】追蹤名家對通關及本地經濟股看法（新增：通關初期料名額「僧多粥少」）

疫情爆發以來，內地和香港一直處於封關狀態，令兩地人員來往交流減少，打擊本港零售、旅遊相關行業。不過，行政長官林鄭月娥表示，希望明年2月《粵港澳大灣區發展規劃綱要》三周年之時，能有「比較具規模的通關」。

相信若通關能夠落實，將有助刺激本港零售相關板塊反彈。

一文盡覽名家對通關及本地經濟股看法：

12月18日

政制及內地事務局局長曾國衞表示，本港已具備與內地通關的條件，兩地正緊密商討安排細節，只剩下一些細節需進一步落實，相信很快有好消息公布。

對於有指通關初期每日設1,000個名額，近日又傳每日有3,000個名額，曾國衞表示具體數字要與內地專家共同研判，強調通關不可為內地增加疫情風險，料初期會出現「僧多粥少」情況，港府目標是盡快「全民通關」。

12月17日

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「第一輪通關，主要是以商務、探親人士為主，本地零售股應該無咁快可以受惠。」

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12月16日

港府日前推出「香港健康碼」為通關作準備，AlipayHK及內地支付寶今日宣布在電子錢包內新增「香港健康碼」服務，即日起市民可在App內直接開通及使用「港康碼」，為日後出行作準備。

有別於現時需要用手機或電腦輸入「港康碼」網站地址，再提交申請和登入系統，AlipayHK表示，已增設「香港健康碼」小程式，在首頁點擊「香港健康碼」圖標即跳轉進入政府的「港康碼」網站註冊賬戶，並於政府網站內自行填寫相關資料進行登記；成功開通賬戶後，用戶亦可進入「香港健康碼」小程式登入「港康碼」系統。

12月14日

行政長官林鄭月娥今早（12月14日）表示，上周已提到在就兩地通關進行籌備，包括推出港康碼，截至今早9時，已逾44萬人已登記，逾15萬人已啟動。

她提到政務司司長李家超今日已率領多名高官到深圳與廣東省相關部門開會，商討落實通關安排的細節，會議將有利保安局評估陸路口岸的程序。至於配額的工作，除了可以優先的商務往來外，當局正爭取其他市民都可以有機會有配額進入內地，惟有關工作需要廣大市民的支持，「如果要做一個好詳細個別的計分是不可能的」，呼籲讓有需要的人先進入內地。

另外，港府早前擴大安心出行的使用，她形容有關使用十分順利，希望下一階段可將安心出行再普及化；另關注有部分長者沒有流動電話的問題，已與其他流動通訊公司聯絡。

12月10日

創新及科技局局長薛永恒出席論壇後表示，「香港健康碼」註冊由早上9時開始，形容過程順暢，截止下午1時，已有逾8.3萬名市民申請註冊帳戶。早前提及和部分機構商討送贈手機予基層或長者等有需要人士，薛永恒表示，當局正積極和慈善團體和電訊公司商討，暫時估計會提供過萬部電話。

另外，有媒體引述消息指，港府擬定三類市民可優先「小通關」，一是北上處理公務/政務者；二是處理商務人士，大致跟隨過往回港免檢疫名單安排，上市公司董事、在內地有業務的中小企負責人等，均可優先獲得通關配額；三是需要恩恤安排的人士，初步擬只批准返內地做白事，申請人需提交證明文件。

至於探病及夫妻團聚、家庭團聚暫不列恩恤名單，有待名額擴大後再有序放行。

12月3日

【中港通關】傳中港極可能聖誕節前後「小通關」

有媒體引述政府消息指，香港與內地極可能於聖誕節前後落實「小通關」，每日名額1,000個，港府正向內地爭取每日名額5,000個，待「小通關」運作行順後，名額有望在農曆新年（2月1日）前，擴大至每日5,000個。

熔斷機制方面，報道指內地當局認同，只要香港未有社區爆發，便算安全，故毋須發現一宗本地個案便實行熔斷。

12月2日

【港康碼】港健康碼實名登記 12月10日上午開放予市民註冊

創新及科技局局長薛永恒指出，恢復香港與內地免檢疫通關是頭等大事，政府會逐步有序地推行，會科技支撐防疫抗疫工作，兩地已達至階段性成果，內地當局亦指香港具備通關條件「健康碼」需要實名登記，提供居住地址及自行上傳出行紀錄，系統會在12月10日上午9時開放予市民註冊試用，同時安心出行也會更新至3.0版本，需要上載安心出行紀錄。

薛永恒指出，了解有些市民未必使用到智能手機，故此當局亦正與資訊業界及慈善機構聯絡，考慮為有需要的市民送出智能手機及數據卡等，亦會向有需要處所提供凸字配套，以方便視障人士。他表示如果市民沒有智能電話，根本不可以使用「港康碼」。至於安心出行日後是否需要「實名制」，他表示現時未有此需要，不過一切的技術安排主要是配合防疫抗疫的需要。

11月30日

行政長官林鄭月娥昨在社交網站以《期盼「通關」》發文，指疫苗接種是應對疫情的關鍵，但目前7成的接種率並不足以為香港提供足夠的保護。她形容，若本地疫情不幸反彈，「通關」的盼望恐怕是鏡花水月。

過去一個月，本地基本「清零」的情況持續，但出現個別涉及貨機機組人員的輸入個案。林鄭月娥指，早前已取消絕大部分豁免類別人士到港後免檢疫的安排，但有必要保留少數人士的豁免。

11月27日

致力與內地通關 拓後疫情新局面

據隨團本地專家透露，內地專家願意妥協，港府毋須強迫市民使用有追蹤功能的健康碼，並且接受「安心出行」作為港人進入內地後的行蹤紀錄，相信有待推出進階版的「安心出行」，香港健康碼才能與內地正式接軌。

11月26日

行政長官林鄭月娥26日指出，日前內地與香港專家對接會議是重要里程碑，很有建設性，強調港府已非常努力去實現與內地的免檢疫通關，並取得良好進展。她透露內地專家已確認本港現已具備通關的條件，惟強調通關要逐步有序進行，相信創科局下周可以公布香港健康碼詳情。

她又說，當局亦需要擬定通關初期每日的配額、港人到內地要符合的條件、涉及的口岸等，強調會盡快完成準備工作，及早公布通關日期。

11月24日

隨著香港宣布時間表要求進入餐廳、戲院等多個場所須強制使用「安心出行」程式後，有媒體引述消息指，香港和內地極有可能在12月10日左右恢復有限度免檢通關，初期每日配額1,000人。據悉，周四的「對接會議」會就具體通關安排作最後定案，然後提交中央批准通關。

11月22日

【開關在即？】6隻賭股 只有銀娛值得買入 詳盡深入分析

澳門特首賀一誠日前提到，如果澳門的疫苗接種率達到80%，內地部分省份將準備恢復到澳門的團體旅遊，進一步燃起濠賭股炒通關的憧憬。摩根大通提醒，現時賭股僅有一隻值得買入。

11月17日

【通關在望？】C基金李浩德：珠寶股最受惠

現任「C基金」基金經理、鵬格斯資產管理首席投資總監李浩德在接受《投資理財周刊》訪問時表示，一旦通關措施可以實現，必然會利好本地零售股。

11月12日

政府公布，本地生產總值在第三季按年實質增長5.4%，較第二季的7.6%增幅有所放緩。

政府經濟顧問歐錫熊表示，本港經濟衰退或疫情爆發前，訪港旅遊業對經濟有好幾個百分點的貢獻，若能恢復通關，預料將對明年經濟有很大幫助，並可推動失業率進一步改善；但因恢復通關的安排仍在商談中，相信對今年第4季經濟表現影響不大。

歐錫熊預計，第4季經濟增速將取決於外部需求會否影響貨物出口表現，以及私人消費開支和投資會否進一步改善等。政府暫時認為，第4季經濟將保持穩健增長。

11月5日

【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！

建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利在接受《投資理財周刊》專訪時表示︰

「通關後，不管是房地產，還是旅遊業都會受惠，現在是收集香港的地產股、收租股、零售股的時機，他們前景都可以看好。」

想知趙文利對不同板塊點評？可點擊下圖。

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10月15日

【名家看賭股】霸菱方偉昌：賭股反彈最終都要等通關

霸菱中港股票投資總監方偉昌在接受《投資理財周刊》訪問時表示：

「其實賭股表現差，都同疫情有關係，無法通關會影響澳門賭收。如果將來落實通關，對賭股都有刺激，要續賭牌事件確定咗，賭股先會升。」

9月9日

【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰在接受《投資理財周刊》訪問時表示：「如果可以完全通關當然好，相信對本地零售、消費，甚至地產都會有好大幫助。」

7月10日

【本地股反彈】瑞銀胡一帆：通關是本地股反彈最大催化劑

瑞銀財富管理亞太區投資總監兼宏觀經濟主管胡一帆在接受《投資理財周刊》專訪時表示：

「我們看到香港消費及服務已在復甦，雖然部分原因是因為去年基數比較低，所以今年出現反彈，不過，如果要出現比較大的反彈，接下來就要看香港和內地能否通關。」

編輯：陳紫瑩

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