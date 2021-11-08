RCEP生效 利人民幣國際化 名家專區 2021/11/08 分享： 歐央行高調指，明年不存在加息條件，其言諭間接支持了美元滙價。 美國聯儲局於上周的議息會議上，雖然宣布減少買債，朝收緊貨幣政策方向邁出了第一步，但是其行動並無超出市場預期之餘，在加息時間表上，聯儲局更是隻 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 初步支持1.15美元 今日 歐元 初步支持1.15美元 英鎊 1.34美元料具支持力 今日 英鎊 1.34美元料具支持力 日圓 暫徘徊113至114.5 今日 日圓 暫徘徊113至114.5 澳元 73美仙可找到支持 今日 澳元 73美仙可找到支持 紐元 上升目標維持73美仙 今日 紐元 上升目標維持73美仙 你可能感興趣 歐元 初步支持1.15美元 今日 01:00 歐元 初步支持1.15美元 英鎊 1.34美元料具支持力 今日 01:00 英鎊 1.34美元料具支持力 日圓 暫徘徊113至114.5 今日 01:00 日圓 暫徘徊113至114.5 最新專欄文章 加元 待1.26再吸納 今日 加元 待1.26再吸納 紐元 上升目標維持73美仙 今日 紐元 上升目標維持73美仙 澳元 73美仙可找到支持 今日 澳元 73美仙可找到支持 日圓 暫徘徊113至114.5 今日 日圓 暫徘徊113至114.5 英鎊 1.34美元料具支持力 今日 英鎊 1.34美元料具支持力 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 美國聯儲局