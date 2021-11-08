RCEP生效 利人民幣國際化

歐央行高調指，明年不存在加息條件，其言諭間接支持了美元滙價。

美國聯儲局於上周的議息會議上，雖然宣布減少買債，朝收緊貨幣政策方向邁出了第一步，但是其行動並無超出市場預期之餘，在加息時間表上，聯儲局更是隻

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