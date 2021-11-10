【名家談消費股】基金名家謝企剛 內地消費股有得揀（第二版） 財金猛人追蹤 16:06 2021/11/10 分享： 憧憬中港恢復通關，經濟活動進一步開放，加上「雙11」購物狂歡節開鑼，成為內地消費股短期催化劑。宏利投資管理大中華區股票部執行總監兼高級組合經理謝企剛在接受《投資理財周刊》專訪時表示，看好非必需消費品股。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 你可能感興趣 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 00:01 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 最新專欄文章 【超級周期】林少陽：半導體股可以睇好！ 今日 【超級周期】林少陽：半導體股可以睇好！ 【恒指見底未？】建銀趙文利：年底前有望見26500點！ 2021/11/08 【恒指見底未？】建銀趙文利：年底前有望見26500點！ 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 2021/11/05 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 【名家評增減持】趙文利 談航運板塊前景 2021/11/05 【名家評增減持】趙文利 談航運板塊前景 【名家談科網股】殿堂級大師卓百德：騰訊長揸做核心持股（第二版） 2021/11/05 【名家談科網股】殿堂級大師卓百德：騰訊長揸做核心持股（第二版） 人物專訪 港股 配股 Nike 社會消費品零售總額 消費稅 消費種類 品牌 運動用品 李寧（02331）