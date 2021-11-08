【六中全會前瞻】「共同富裕」欠了一味藥 研究報告 08:00 2021/11/08 分享： 中共十九屆六中全會周二（8日）至周四（11日）在北京舉行，官媒火力全開大談「共同富裕」，其中人民日報連發五篇文章，新華社5日發表了《為人民謀幸福的關鍵着力點——十四五開局之年促進共同富裕的時代觀察》的文章。作為一個普通人，不是二郎真君都可以隔空感受到那種「精神」。但是，「共同富裕」是有點難度的，官方自己的說法也是不可能一蹴而就。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 陳建仁 欄名 : 大行視角 最新專欄文章 【績前透視】六大行評港交所季績 (附目標價參考) 2021/10/26 【績前透視】六大行評港交所季績 (附目標價參考) 【季績開鑼】滙豐內銀季績拆招：重點得一個（第 2.2 版）！ 2021/10/25 【季績開鑼】滙豐內銀季績拆招：重點得一個（第 2.2 版）！ 【火電急回】中國答卷已有「數」計（更新版本） 2021/10/18 【火電急回】中國答卷已有「數」計（更新版本） 【必炒板塊】人棄我取之職教股 確定性機會來了！ 2021/10/15 【必炒板塊】人棄我取之職教股 確定性機會來了！ 【不是預測的預測】 - 經濟指標有解：港股跌千點原因 2021/09/20 經濟指標有解：港股跌千點原因 信義光能（00968） 小米 石藥集團（01093） 安踏體育（02020） 華虹半導體（01347） 復星醫藥（02196） 李寧（02331） 同程藝龍（00780） 中國飛鶴（06186） 攜程集團－S（09961）