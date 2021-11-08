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【六中全會前瞻】「共同富裕」欠了一味藥（第二版)

研究報告 12:16 2021/11/08

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中共十九屆六中全會今天（8日）至周四（11日）在北京舉行，官媒火力全開大談「共同富裕」，其中人民日報連發五篇文章，新華社5日發表了《為人民謀幸福的關鍵着力點——十四五開局之年促進共同富裕的時代觀察》的文章。作為一個普通人，不是二郎真君都可以隔空感受到那種「精神」。但是，「共同富裕」是有點難度的，官方自己的說法也是不可能一蹴而就。

...

撰文 : 陳建仁

欄名 : 大行視角

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