【大市拆局】輝瑞口服疫苗傳捷報 藥明生物為首疫苗股全綫瀉

美國輝瑞藥廠（Pfizer）（美：PFE）上周五公布，其研發醫治新冠肺炎口服藥取得重大成效，有效降低高危病人住院及死亡達89%。輝瑞正向美國當局申請緊急使用，美國總統拜登更即時表明已採購數以百萬計的劑量。

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