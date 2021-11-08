【大市拆局】輝瑞口服疫苗傳捷報 藥明生物為首疫苗股全綫瀉 財金 10:57 2021/11/08 分享： 美國輝瑞藥廠（Pfizer）（美：PFE）上周五公布，其研發醫治新冠肺炎口服藥取得重大成效，有效降低高危病人住院及死亡達89%。輝瑞正向美國當局申請緊急使用，美國總統拜登更即時表明已採購數以百萬計的劑量。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【大戶持倉解密】滙豐340億增倉阿里巴巴 後市是吉是凶?（第二版） 2021/11/05 【大戶持倉解密】滙豐340億增倉阿里巴巴 後市是吉是凶?（第二版） 【內房危機】佳兆業停牌奧園瀉一成 內銀受累建行見13個月低（第二版） 2021/11/05 【內房危機】佳兆業停牌奧園瀉一成 內銀受累建行見13個月低（第二版） 【加息升温】鮑威爾對就業市場趨樂觀 市料明年6月加息機會增 2021/11/04 【加息升温】鮑威爾對就業市場趨樂觀 市料明年6月加息機會增 【大市拆局】騰訊美團跌唔落 淡友且戰且走（第二版） 2021/11/03 【大市拆局】騰訊美團跌唔落 淡友且戰且走（第二版） 【電動車股】造車新勢力執位 小鵬汽車跑出（第二版）（新增各車企10月交付量表） 2021/11/02 【電動車股】造車新勢力執位 小鵬汽車跑出（第二版）（新增各車企10月交付量表） 港股 股票 航空股 美國 醫藥股 輝瑞 BioNTech 新冠肺炎疫情 治療 生物科技