  • 21°C
香港時間 : 20211108日 (週一) 13:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大市拆局】輝瑞口服疫苗傳捷報 藥明生物為首疫苗股全綫瀉（第二版）

財金 12:25 2021/11/08

分享：

美國輝瑞藥廠（Pfizer）（美：PFE）上周五公布，其研發醫治新冠肺炎口服藥取得重大成效，有效降低高危病人住院及死亡達89%。輝瑞正向美國當局申請緊急使用，美國總統拜登更即時表明已採購數以百萬計的劑量。

...

欄名 : 大市拆局

最新專欄文章

【大市拆局】染疫有藥醫惹憧憬 濠賭航空旅股股贏家大檢閱
今日
【大市拆局】染疫有藥醫惹憧憬 濠賭航空旅股股贏家大檢閱
【大戶持倉解密】滙豐340億增倉阿里巴巴 後市是吉是凶?（第二版）
2021/11/05
【大戶持倉解密】滙豐340億增倉阿里巴巴 後市是吉是凶?（第二版）
【內房危機】佳兆業停牌奧園瀉一成 內銀受累建行見13個月低（第二版）
2021/11/05
【內房危機】佳兆業停牌奧園瀉一成 內銀受累建行見13個月低（第二版）
【加息升温】鮑威爾對就業市場趨樂觀 市料明年6月加息機會增
2021/11/04
【加息升温】鮑威爾對就業市場趨樂觀 市料明年6月加息機會增
【大市拆局】騰訊美團跌唔落 淡友且戰且走（第二版）
2021/11/03
【大市拆局】騰訊美團跌唔落 淡友且戰且走（第二版）
港股 股票 航空股 美國 醫藥股 輝瑞 BioNTech 新冠肺炎疫情 治療 生物科技

下一篇文章

【大市拆局】染疫有藥醫惹憧憬 濠賭航空旅股股贏家大檢閱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版