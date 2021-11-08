【雙11戰報】官方出招降溫 電商平台預售戰況（第三版） 研究報告 17:07 2021/11/08 分享： 「雙十一」將至，各大電商平台的預售活動如火如荼。不過上周六市監總局發文規範雙11促銷，並呼籲理性消費。消息令今早電商平台股價下挫。阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 及快手 （01024） 今日全日分別跌%1.4%至2%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 2021/11/04 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 2021/11/04 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 【內銀業績】內銀盈利增長提速 第4季淨息差料企穩（第二版） 2021/11/03 【內銀業績】內銀盈利增長提速 第4季淨息差料企穩（第二版） 【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 2021/11/01 【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 【能源危機】能源短缺短期難解 滯脹風險升（附煤電股走勢） 2021/10/29 【能源危機】能源短缺短期難解 滯脹風險升（附煤電股走勢） 珠寶 化妝 銷售 家電 天貓 阿里巴巴 零售 雙十一