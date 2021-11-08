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【雙11戰報】官方出招降溫 電商平台預售戰況（第三版）

研究報告 17:07 2021/11/08

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「雙十一」將至，各大電商平台的預售活動如火如荼。不過上周六市監總局發文規範雙11促銷，並呼籲理性消費。消息令今早電商平台股價下挫。阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 及快手 （01024） 今日全日分別跌%1.4%至2%。

...

欄名 : 大行有路捉

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