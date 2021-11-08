【雙11戰報】官方出招降溫 電商平台預售戰況（第二版） 研究報告 14:57 2021/11/08 分享： 在「雙11」前夕，今年各大平台的直播火熱，達人直播品牌自播差異化推進。據淘寶直播數據，於10月20日當晚帶貨網紅李佳琦及薇婭直播間累計交易額分別達115億及85億元（人民幣，下同）。累計觀看量分別達2.5億及2.4億人次。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 2021/11/04 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 2021/11/04 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 【內銀業績】內銀盈利增長提速 第4季淨息差料企穩（第二版） 2021/11/03 【內銀業績】內銀盈利增長提速 第4季淨息差料企穩（第二版） 【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 2021/11/01 【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 【能源危機】能源短缺短期難解 滯脹風險升（附煤電股走勢） 2021/10/29 【能源危機】能源短缺短期難解 滯脹風險升（附煤電股走勢） 珠寶 化妝 銷售 家電 天貓 阿里巴巴 零售 雙十一