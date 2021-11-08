【雙11戰報】官方出招降溫 電商平台預售戰況（第二版）

在「雙11」前夕，今年各大平台的直播火熱，達人直播品牌自播差異化推進。據淘寶直播數據，於10月20日當晚帶貨網紅李佳琦及薇婭直播間累計交易額分別達115億及85億元（人民幣，下同）。累計觀看量分別達2.5億及2.4億人次。

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