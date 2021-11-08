【大市拆局】染疫有藥醫惹憧憬 濠賭航空旅股股贏家大檢閱

美國輝瑞藥廠（Pfizer）（美：PFE）宣稱研發醫治新冠肺炎口服藥取得重大成效，有效降低高危病人住院及死亡率近九成。輝瑞正向美國當局申請緊急使用，總統拜登更即時表態已大量採購，消息今早成為搞動港股市場焦點

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