【大市拆局】染疫有藥醫惹憧憬 濠賭航空旅股股贏家大檢閱（第二版） 財金 18:40 2021/11/08 分享： 美國輝瑞藥廠（Pfizer）（美：PFE）宣稱研發醫治新冠肺炎口服藥取得重大成效，有效降低高危病人住院及死亡率近九成。輝瑞正向美國當局申請緊急使用，總統拜登更即時表態已大量採購，消息今早成為搞動港股市場焦點 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【大市拆局】輝瑞口服疫苗傳捷報 藥明生物為首疫苗股全綫瀉（第二版） 今日 【大市拆局】輝瑞口服疫苗傳捷報 藥明生物為首疫苗股全綫瀉（第二版） 【大戶持倉解密】滙豐340億增倉阿里巴巴 後市是吉是凶?（第二版） 2021/11/05 【大戶持倉解密】滙豐340億增倉阿里巴巴 後市是吉是凶?（第二版） 【內房危機】佳兆業停牌奧園瀉一成 內銀受累建行見13個月低（第二版） 2021/11/05 【內房危機】佳兆業停牌奧園瀉一成 內銀受累建行見13個月低（第二版） 【加息升温】鮑威爾對就業市場趨樂觀 市料明年6月加息機會增 2021/11/04 【加息升温】鮑威爾對就業市場趨樂觀 市料明年6月加息機會增 【大市拆局】騰訊美團跌唔落 淡友且戰且走（第二版） 2021/11/03 【大市拆局】騰訊美團跌唔落 淡友且戰且走（第二版） 輝瑞 新冠肺炎疫情 疫情 治療 港股 拜登 機場 航空股 航空 板塊