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呎價2萬內 新界區的最後堡壘

名家專區 12:08 2021/11/08

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樓價於2021年重上高位，發展商於下半年趁勢發力狂推新盤，特別是新界新盤，部分更是罕有新供應，隨住新樓加上樓價高位推動之下，陸續有新界區呎價突破2萬水平，例如天水圍、上水、洪水橋及厦村。

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欄名 : 樓市分析

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