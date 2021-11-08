呎價2萬內 新界區的最後堡壘 名家專區 12:08 2021/11/08 分享： 樓價於2021年重上高位，發展商於下半年趁勢發力狂推新盤，特別是新界新盤，部分更是罕有新供應，隨住新樓加上樓價高位推動之下，陸續有新界區呎價突破2萬水平，例如天水圍、上水、洪水橋及厦村。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 新盤百花齊放 銷售策略各不同 2021/11/02 新盤百花齊放 銷售策略各不同 細價樓新盤戰開打 一手旺勢可延續 2021/10/31 細價樓新盤戰開打 一手旺勢可延續 你可能感興趣 新盤百花齊放 銷售策略各不同 14:00 2021/11/02 新盤百花齊放 銷售策略各不同 細價樓新盤戰開打 一手旺勢可延續 07:00 2021/10/31 細價樓新盤戰開打 一手旺勢可延續 最新專欄文章 政府收回濕地 發展商有幾傷？ 2021/11/05 政府收回濕地 發展商有幾傷？ 新界北樓價升幅追落後？ 2021/11/04 新界北樓價升幅追落後？ 消費穩定 投資力吸民生區商舖 2021/11/02 消費穩定 投資力吸民生區商舖 租金吸引 中區超甲廈租務升溫 2021/10/28 租金吸引 中區超甲廈租務升溫 北部都會區效應 發展商變陣迎商機 2021/10/27 北部都會區效應 發展商變陣迎商機 一手市場 Wetland Seasons Bay ＃LYOS 洪水橋 Wetland Seasons Park第2期 上水 荃灣 納米樓 天水圍 東涌