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【資金新炒向】資金熱炒出遊4大行頭 第一版

研究報告 13:17 2021/11/08

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恒指在藥股及新經濟股拖累下，繼續試底，但板塊個別炒作明顯，尤其與旅遊相關板塊，包括主題樂園、訂票相關股、航空股甚至機場股亦全綫上升；其他還有濠賭股等。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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