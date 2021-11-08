【拒絕高追】巴郡第三季少賺7成投資仍跑贏大市？ 巴菲特續靠「四大金剛」食糊 財金猛人追蹤 14:14 2021/11/08 分享： 正當美國繼續破頂，股神巴菲特旗艦巴郡卻繼續跑輸。巴郡公布第三季盈利按年倒退66%，當中手持現金數目創下歷史新高，股神拒絕高追信念堅定，表面看似跑輸大市，實則不然，並續依賴組合內4家公司作投資核心。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 最新專欄文章 【契媽股】女股神續沽Tesla Zillow 套現轉追一隻科網龍頭？ 2021/11/05 【契媽股】女股神續沽Tesla Zillow 套現轉追一隻科網龍頭？ 【一周翻倍】創維搣甩家電味 黃宏生注入兩大增長憧憬（第二版） 2021/11/04 【一周翻倍】創維搣甩家電味 黃宏生注入兩大增長憧憬（第二版） 【中國版Zara】拉夏貝爾陷債務危機 創辦人邢加興暴力擴張之過？ 2021/11/02 【中國版Zara】拉夏貝爾陷債務危機 創辦人邢加興暴力擴張之過？ 【國策危機】星洲前首富張勇海底難「撈」 染藍7個月累跌逾6成點算好？（第二版） 2021/11/01 【國策危機】星洲前首富張勇海底難「撈」 染藍7個月累跌逾6成點算好？（第二版） 【監管風暴】富途變窮途 李華「無牌駕駛」恐釀停牌危機？（第二版） 2021/10/29 【監管風暴】富途變窮途 李華「無牌駕駛」恐釀停牌危機？（第二版） 巴菲特 美國運通（American Express，美：AXP） 可口可樂（Coca－Cola，美：KO） 美國銀行（BofA，美：BAC） 蘋果（Apple，美：AAPL） 美股 經濟 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數