  • 21°C
香港時間 : 20211108日 (週一) 14:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拒絕高追】巴郡第三季少賺7成投資仍跑贏大市？ 巴菲特續靠「四大金剛」食糊

財金猛人追蹤 14:14 2021/11/08

分享：

正當美國繼續破頂，股神巴菲特旗艦巴郡卻繼續跑輸。巴郡公布第三季盈利按年倒退66%，當中手持現金數目創下歷史新高，股神拒絕高追信念堅定，表面看似跑輸大市，實則不然，並續依賴組合內4家公司作投資核心。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

最新專欄文章

【契媽股】女股神續沽Tesla Zillow 套現轉追一隻科網龍頭？
2021/11/05
【契媽股】女股神續沽Tesla Zillow 套現轉追一隻科網龍頭？
【一周翻倍】創維搣甩家電味 黃宏生注入兩大增長憧憬（第二版）
2021/11/04
【一周翻倍】創維搣甩家電味 黃宏生注入兩大增長憧憬（第二版）
【中國版Zara】拉夏貝爾陷債務危機 創辦人邢加興暴力擴張之過？
2021/11/02
【中國版Zara】拉夏貝爾陷債務危機 創辦人邢加興暴力擴張之過？
【國策危機】星洲前首富張勇海底難「撈」 染藍7個月累跌逾6成點算好？（第二版）
2021/11/01
【國策危機】星洲前首富張勇海底難「撈」 染藍7個月累跌逾6成點算好？（第二版）
【監管風暴】富途變窮途 李華「無牌駕駛」恐釀停牌危機？（第二版）
2021/10/29
【監管風暴】富途變窮途 李華「無牌駕駛」恐釀停牌危機？（第二版）
巴菲特 美國運通（American Express，美：AXP） 可口可樂（Coca－Cola，美：KO） 美國銀行（BofA，美：BAC） 蘋果（Apple，美：AAPL） 美股 經濟 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數

上一篇文章

【名家增減持】一文睇清名家猛人增減持（新增：女首富楊惠妍增持500萬股碧桂園 董清世增持信義玻璃）

下一篇文章

【恒指見底未？】建銀趙文利：年底前有望見26500點！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版