馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 國際 19:22 2021/11/08 分享： Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）的Twitter專頁，永遠不乏驚喜，繼以中文發表曹植以煮豆燃萁為題材的五絕詩後，再發布調查，讓網民投票決定他應否出售10%的Tesla持貨，強調會尊重「民意」。世界首富級人物，竟開放讓人民決定其資產操作，任性又新奇的玩法，難怪網民洗板式討論。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 中美印日澳缺席 停用煤炭淪空談 2021/11/07 中美印日澳缺席 停用煤炭淪空談 弗吉尼亞州慘敗 民主黨應痛定思痛 2021/11/04 弗吉尼亞州慘敗 民主黨應痛定思痛 氣候政治死結難解 全球暖化有何出路？ 2021/11/03 氣候政治死結難解 全球暖化有何出路？ BNPL愈長愈大 債務陷阱浮面 2021/11/02 BNPL愈長愈大 債務陷阱浮面 「巧立名目」徵稅只求財？ 學者揭能改革社會 2021/11/05 「巧立名目」徵稅只求財？ 學者揭能改革社會 你可能感興趣 中美印日澳缺席 停用煤炭淪空談 12:05 2021/11/07 中美印日澳缺席 停用煤炭淪空談 弗吉尼亞州慘敗 民主黨應痛定思痛 17:27 2021/11/04 弗吉尼亞州慘敗 民主黨應痛定思痛 氣候政治死結難解 全球暖化有何出路？ 21:20 2021/11/03 氣候政治死結難解 全球暖化有何出路？ 最新專欄文章 國金札記 - 停用煤炭承諾 雷聲大雨點小？ 今日 停用煤炭承諾 雷聲大雨點小？ 國金札記 - 痛失弗吉尼亞 民主黨醒覺未？ 2021/11/05 痛失弗吉尼亞 民主黨醒覺未？ 國金札記 - 氣候政治死結難解 全球暖化有何出路？ 2021/11/04 氣候政治死結難解 全球暖化有何出路？ 國金札記 - 「先買後付」產業擴大 債務陷阱陸續浮面 2021/11/03 「先買後付」產業擴大 債務陷阱陸續浮面 國金札記 - 澳洲減排拒承擔 凸顯兩面不是人 2021/11/02 澳洲減排拒承擔 凸顯兩面不是人 美股 期權 股票 馬斯克 Tesla 股票期權