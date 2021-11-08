馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）的Twitter專頁，永遠不乏驚喜，繼以中文發表曹植以煮豆燃萁為題材的五絕詩後，再發布調查，讓網民投票決定他應否出售10%的Tesla持貨，強調會尊重「民意」。世界首富級人物，竟開放讓人民決定其資產操作，任性又新奇的玩法，難怪網民洗板式討論。

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