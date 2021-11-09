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拆解全球首富馬斯克擬賣股之謎

財金猛人追蹤 07:18 2021/11/09

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美國聯儲局上周公布議息結果一如市場預期，除了宣布維持利率不變，同時決定從11月起每月縮減買債150億美元。早早有了心理準備，故美股表現亦未有因而出現波動。另一利好消息就是，美國10月非農業新增職位多於預期，有53.1萬個，並創7月以來最大增幅。隨著非農就業數據大幅改善，反映市場開始復甦，各產業的供應鏈有望陸續回復正常，以迎接12月傳統銷售旺季。筆者相信，本月的美股市場將有較多利好因素。

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欄名 : 笑看峰云

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