拆解全球首富馬斯克擬賣股之謎 財金猛人追蹤 07:18 2021/11/09 分享： 美國聯儲局上周公布議息結果一如市場預期，除了宣布維持利率不變，同時決定從11月起每月縮減買債150億美元。早早有了心理準備，故美股表現亦未有因而出現波動。另一利好消息就是，美國10月非農業新增職位多於預期，有53.1萬個，並創7月以來最大增幅。隨著非農就業數據大幅改善，反映市場開始復甦，各產業的供應鏈有望陸續回復正常，以迎接12月傳統銷售旺季。筆者相信，本月的美股市場將有較多利好因素。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 笑看峰云 最新專欄文章 【美股熱潮】太空板塊大熱 Rocket Lab待一飛衝天 2021/11/02 【美股熱潮】太空板塊大熱 Rocket Lab待一飛衝天 科技龍頭業績逐出爐考驗美股市場 2021/10/26 科技龍頭業績逐出爐考驗美股市場 美監管趨緊刺激Azure需求 看好微軟後市 2021/10/19 美監管趨緊刺激Azure需求 看好微軟後市 芒格炒底弱勢阿里的啟示 2021/10/12 芒格炒底弱勢阿里的啟示 【資金執位】新疫苗玩轉醫藥股 第二版 2021/10/05 【資金執位】新疫苗玩轉醫藥股 第二版 疫情 電動車 股票 馬斯克 買入 Tesla 航空 美股 板塊 美國聯儲局