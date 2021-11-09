【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 研究報告 17:06 2021/11/09 分享： 在現有利好、利淡因素下，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 股價的短期上升空間，可參考本文第二版。至於長期上升空間，則可從估值修復的角度去考慮。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 英鎊 1.34美元料具支持力 2021/11/08 英鎊 1.34美元料具支持力 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 2021/11/04 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 你可能感興趣 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 00:01 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 英鎊 1.34美元料具支持力 01:00 2021/11/08 英鎊 1.34美元料具支持力 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 17:33 2021/11/04 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 最新專欄文章 【騰訊業績】放榜最後倒數 一文盡覽市場預期（持績更新） 今日 【騰訊業績】放榜最後倒數 一文盡覽市場預期（持績更新） 【資金新炒向】資金熱炒出遊4大行頭（第四版） 2021/11/08 【資金新炒向】資金熱炒出遊4大行頭（第四版） 【冷鋒來了】這個冬天會很冷？（第二版） 2021/11/08 【冷鋒來了】這個冬天會很冷？（第二版） 【揀選綠電股】風光水核 錢景檢閱（第二版） 2021/11/05 【揀選綠電股】風光水核 錢景檢閱（第二版） 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 2021/11/04 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 上升空間 買入 目標價 英國 美國聯儲局 渣打集團（02888） 個股分析 大行報告 市場動向 派息