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【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第二版）

研究報告 15:21 2021/11/09

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承本文第一版所言，券商看好滙豐 （00005） 前景原因大致包括：重組逐步見效；貸款隨經濟復甦而需求回升、撥備減少甚至有回撥；多個國家及地區利率上升，增淨息差擴闊能力。英國加息與否，並非最重要因素。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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